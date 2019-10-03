شكرا لقرائتكم خبر عن "كتيبة" بيراميدز تتحدى طموح أبناء السيد البدوي في الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره طنطا فى تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية ، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاماً .

وتغلب بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 1 ، ويدين بيراميدز فى هذا الفوز لمهاجمه جون أنطوي ماكينة الاهداف الغانية الذى سجل هدف الفوز ليقود الوافد المصري الجديد لقطع بطاقة التأهل عكس كل التوقعات، حيث كان شباب بلوزداد المرشح الأوفر حظاً للتأهل بعدما تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة بنتيجة 1\1.

استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962 ، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة ليخطف صدارة الدوري

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ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات المحلية للحفاظ على صدارة المسابقة مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بقدرات فريق طنطا العائد لدوري الاضواء والشهرة برغبة وعزيمة للبقاء بين الكبار ، فيما شدد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار المفاجأت فى المسابقة بتحقيق الانتصارات المتتالية لضمان تفادى شبح الهبوط مبكراً وعدم الدخول فى دوامة الحسابات التى تزيد من الضغوط على كاهل اللاعبين .