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الأهلي يخصم غرامات صالح جمعة من راتب سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصم جهاز الكرة بالأهلى جزء من راتب صالح جمعة عن شهر سبتمبر لتحصيل نسبة من الغرامات التي تم فرضها على اللاعب مؤخراً، وأخرها بسبب تغيبه عن مران المستبعدين عن مواجهة كانو سبورت بدون أذن، وقبلها دخوله فى مشكلة أخلاقية بالساحل الشمالي.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر لأسباب فنية، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.

كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، فى ظل عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر للاعب خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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