مرتضى منصور يتهم فاطمة سامورا بالتلاعب ويهدد بقصة صافيناز!

حذر رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” السنغالية فاطمة سامورا التي تشغر منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من التلاعب في قضية مباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، مُشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوز منها في حق الزمالك، وإنه على استعداد لفضح قصة فريق جينيراسون والراقصة الشهيرة “صافيناز”.

وينتظر الاتحادين المصري والسنغالي، قرار رسمي من لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عندما تجتمع يوم الثامن من أكتوبر الجاري، للفصل بين الزمالك وجينيراسون فوت بعد أحداث يومي 28 و29 سبتمبر الماضي.

وتهكم مرتضى منصور على فريق جينيراسون فوت في بداية مكالمة هاتفية، صباح اليوم الخميس، مع برنامج الزمالك اليوم الذي يبث في قناة الحدث اليوم.

وأرجع مرتضى منصور سبب احتجاج فريق جينيراسون فوت على تغيير موعد المباراة من يوم السبت 28 سبتمبر إلى يوم الأحد 29 سبتمبر ونقلها من القاهرة إلى الاسكندرية لأنه فشل في تلبية طلب لاعبي جينيراسون بجلب الراقصة صافيناز لأداء فقرة استعراضية أمامهم في فندق الإقامة.

وقال مرتضى منصور “الاتحاد السنغالي ادعى تعرض فريق جينيراسون فوت للتعذيب في بيان رسمي يوم أمس؟ نعم رأيت التعذيب، لاعبو الفريق كانوا يرقصون وطلبوا منّا إحضار الراقصة صافيناز، لكننا لم نستطع جلب صوفينار”.

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وأضاف موجهًا حديثه إلى فاطمة سامورا “رئيس جينيراسون فوت غير محترم، والاتحاد السنغالي لكرة القدم اتحاد غير محترم. نحن نعرف طبيعة عملك في الفيفا يا فاطمة سامورا، وعلاقتك برئيس الفيفا، ونعرف علاقتك برئيس الكاف السابق عيسى حياتو، لكن إذا فعلتِ أي شيء، رئيس نادي الزمالك ليس شخص صغير ويمكنه أن يفعل الكثير لحماية حقوق الزمالك. هل تشاهد الفيديو على الشاشة؟ يريدون صوفينار”!.

وزاد مرتضى منصور “نحن على حق، الصورة واضحة، ذهبنا إلى الملعب ووجدنا هناك مراقب المباراة وطاقم الحكام. لكن فاطمة تلعب، أنا احذرك، مع احترامي لك ورئيس السنغال وشعب السنغال وكل فرق السنغال، باستثناء فريق الأكاديمية الذي جاء إلينا مؤخرًا”.

وختم حديثه “أكرر مرة أخرى، القضية واضحة، هناك شخص أمسك بمسدس وتم تصويره به وهو يطلق رصاصة في قلب شخص آخر، وكان ينتظره ويترصد به لقتله، هذه قضية قتل عمد. أنت طلبت مني أن أذهب إلى برج العرب وذهبت، والحكام هناك، لا دخل لي بأن هناك مباريات لعُبت في القاهرة للمقاولون أو بيراميدز، ما دخلي؟”.

وتعمل السنغالية فاطمة سامورا في الوقت الراهن مُشرفة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتوصية من رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” لحين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك منذ اتهام الرئيس الحالي للكاف أحمد أحمد بتهم فساد من قبل الأمين العام السابق للكاف “عمرو فهمي”.