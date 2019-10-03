رياضة | رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس النادى انتقادا لاذعا الى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى بسبب عدم حضوره لمعسكر المنتخب القادم .

وقال منصور : حزين من موقف محمد صلاح ، واتمنى ان يراجع نفسه لان مصر أكبر من الجميع .

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وأكمل : شئ محزن أن محمد صلاح يرفض التواجد في معسكر المنتخب.

وطالب منصور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفه بادارة الجبلايه بمعاقبة أى لاعب يرفض نداء منتخب مصر .

كما طالب منصور أيضا محمد صلاح بمراجعه نفسه .