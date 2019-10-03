رياضة | 20 لاعب في قائمة سموحه لمواجهة إنبي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعب في قائمة سموحه لمواجهة إنبي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق مساء اليوم استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، فوزى الحناوى ، يوسف ديوب ، أحمد جمال ، محمود حليمو ، ابراهيم عبد القوى ، ناصر ماهر ، إسلام الفار ، شريف رضا ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد نادى ، أحمد مكى.

كان سموحة افتتح مشواره ببطولة الدوري العام بالهزيمة من الأهلي؛ بهدف دون رد بالجولة الأولى.