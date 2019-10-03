رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ خضوع لاعبو الفريق الأساسين لتدريبات استشفائية؛ عقب المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي؛ بالدوري العام.

ويأتي قرار فايلر؛ لرغبته في تخفيف الحمل التدريبي لعدم تعرض اللاعبين للإجهاد أو الإصابات؛ خاصصة بعد رفض منحهم أي راحة سلبية؛ قبل مواجهة أسوان بالمسابقة المحلية.

ويستأنف الفريق ؛ تدريباته في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس؛ بعدما رفض منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا على الإنتاج الحربي؛ برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

ويسافر الفريق إلى أسوان غد الجمعة والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

