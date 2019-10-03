شكرا لقرائتكم جهاز الكرة بالأهلى يخصم جزء من راتب صالح جمعة بسبب الغرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصم جهاز الكرة بالأهلى جزءاً من راتب صالح جمعة عن شهر سبتمبر للحصول على جزء من الغرامات التي تم فرضها على اللاعب مؤخراً، وأخرها بسبب تغيبه عن مران المستبعدين عن مواجهة كانو سبورت بدون أذن، وقبلها دخوله فى مشكلة أخلاقية بالساحل الشماليز

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر لأسباب فنية، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.

Advertisements

كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، فى ظل عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر للاعب خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.