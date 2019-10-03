شكرا لقرائتكم مصدر بالاسماعيلي يكشف أسباب استبعاد الغينى بكيتى سيلفا من مباريات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب استبعاد الغينى بكيتى سيلفا من مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة ، مؤكداً أن الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق يرى أن اللاعب يؤدى التدريبات بدلع وإستهتار لا يليق بلاعب محترف فى فريق كبير.

كان ميودراج قد لاحظ تراخى اللاعب فى التدريبات قبل مواجهة الجونة اعتراضاً على استبعاده من مواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية بسبب عودته متأخراً من المشاركة مع منتخب بلاده ليقرر استبعاده من مواجهة الجونة رداً على غضب اللاعب.

وبعد التزام بكيتى سيلفا وعودته للتدريب بجدية قرر ميودراج اصطحاب اللاعب لرحلة تونس ولكن عاد اللاعب لعاداته وخروجه عن النص ليخرجه المدرب الصربى من حساباته الفنية .