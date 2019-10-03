شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك ومصر المقاصة، فى مسابقة الدورى، حيث يرغب أبناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ميتشو يحذر لاعبيه من الانشغال بأزمة دورى الأبطال

وحرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مشددًا خلالها على ضرورة طى صفحة أزمة مواجهة بطل السنغال، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام، مطالبهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، والعمل على تحقيق الفوز وعدم التهاون، خاصة وأن لاعبى المقاصة سيسعون للرد بعد الخسارة من الفارس الأبيض فى الكأس، كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة المقاصة

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.

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المقاصة يواجه الزمالك بمعنويات مرتفعة

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذا فإن الجهاز الفنى للمقاصة يسعى لإستكمال مشواره الناجح وتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة فى المباراتين.

وقد حرص الجهاز الفنى للمقاصة على تحفيظ اللاعبين بعض الاخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى دور الثمانية من بطولة كاس مصر وفاز بها الزمالك بهدف مقابل للاشئ احرزه عبد الله جمعة ، وطالب المدير الفنى من لاعبيه بضرورة تطبيق التعليمات بحذافيرها وعدم الخروج عنها لأن ذلك يعنى خسارة المباراة.

التعادل سيد الموقف فى تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع المقاصة فى 13 مواجهة بواقع 12 فى الدورى ومباراة واحدة فى الكأس، والتى كانت أخر مواجهة بينهما وشهدت فوز الابيض بهدف دون رد ليتأهل لدور الثمانية لمواجهة الاتحاد السكندرى، قبل أن يحصد اللقب على حساب بيراميدز.

حقق الزمالك الفوز فى 6 مواجهات، وحقق المقاصة الفوز فى مثلهما، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة.

سجل الزمالك 19 هدفًا فى شباك المقاصة، بينما سجل الفريق الفيومى 18 هدف، ويعد حسين الشحات لاعب المقاصة السابق والأهلى الحالى، ومحمود كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، على رأس قائمة هدافى مواجهات الفريقين برصيد هدفين لكل لاعب.

كما يعد طارق حامد من الزمالك وأحمد سامى من المقاصة ولاعب طلائع الجيش الحالى، الاكثر مشاركة فى مواجهات الفريقين، برصيد 8 مباريات لحامد و7 لسامى.

الفوز الأكبر كان من نصيب الزمالك بنتيجة "3-1" وتحقق ذلك فى مناسبتين، الأولى كانت بالدور الأول لموسم "2014-2015"، بينما كانت الثانية بالدور الثانى للموسم الماضى.