شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يسرقون الأضواء في دوري الأبطال.. وصلاح «ماكينة أهداف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تألقا لافتا للنجوم العرب في البطولة، الذين مثلوا علامة فارقة لأنديتهم ليلتي الثلاثاء والأربعاء.

وتألق المدافع المغربي أشرف حكيمي بشكل لافت مرة أخرى مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفي اللقاء أمام سلافيا براج التشيكي، في ملعب الأخير، حسب «سكاي نيوز».

وانطلق حكيمي من قبل منتصف الملعب، وراوغ كل مدافعي سلافيا براغ بالإضافة لحارس المرمى، قبل أن يسجل بسقف المرمى.

وبالرغم من مركزه في الظهير الأيمن، فإن لياقة حكيمي العالية ونزعته الهجومية ساعدته بتحقيق الانتصار المهم لدورتموند في «مجموعة الموت»، التي تضم كذلك إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

هدف الجولة

لم ينتظر النجم المغربي حكيم زياش طويلا قبل أن يضع بصمته على لقاء فريقه أياكس أمستردام الهولندي، أمام فالنسيا الإسباني.

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وسجل زياش هدف الجولة بلا منازع، عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة في أعلى مرمى فالنسيا بعد 8 دقائق فقط من انطلاق اللقاء.

نجم مانشستر سيتي

بالرغم من «كوكبة» النجوم التي يمتلكها مانشستر سيتي الإنجليزي، فإن الجزائري رياض محرز فرض نفسه كلاعب ذو قيمة عالية في كتيبة المدرب جوسيب جوارديولا.

واختارت مواقع الإحصاءات مثل «هو سكورد» النجم الجزائري رجل المباراة، خلال لقاء «السيتيزينس» أمام دينامو زغرب الكرواتي، علما أنه ساهم بتمريرة حاسمة كانت وراء انتهاء المباراة لمصلحة الإنجليز بنتيجة 2-0.

ماكينة الأهداف المصرية

لا يمر أسبوع من دون أن يتألق النجم المصري محمد صلاح، وكالعادة، ساهم بانتصار فريقه ليفربول «الدراماتيكي» أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

وانتصر ليفربول بنتيجة 4-3 على سالزبورج «العنيد»، وكان لصلاح دور كبير في الفوز الثمين، بتسجيله الهدفين الثالث والرابع.