شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتوجه للقاهرة للبدء في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الاربعاء على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وتوجه فريق الاسماعيلى عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة ويستعد الاسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام . Advertisements وتفتتح مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري مساء الجمعة بمواجهة سموحة وانبى فى الثامنة مساء. وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون.

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