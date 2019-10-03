شكرا لقرائتكم تجهيز باسم مرسي لقيادة الانتاج الحربي في معركة ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الجهاز الطبى لنادى الانتاج الحربى جهوداً مكثفة لتجهيز باسم مرسى مهاجم الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة ذئاب الجبل فى الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الثالثة للدوري

وغاب باسم مرسى عن مواجهة نادى مصر ثم الاهلى فى مستهل رحلة الانتاج الحربى بمسابقة الدوري هذا الموسم .

وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الانتاج وأجرى جلسات علاجية ولكنرفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

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وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.