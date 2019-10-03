مرتضي منصور ينفعل على خالد الغندور عالهواء : روح اشتغل فى قناة الأهلي!!

الموجز

طلب رئيس القلعة البيضاء مرتضي منصور من الاعلامي خالد الغندور ومقدم برنامج الزمالك اليوم علي الهواء انا يستقيل ويذهب للعمل في قناة الأهلي بسبب دفاعة عن رئيس النادي الأحمر محمود الخطيب.

وقال خالد الغندور خلال برنامج " الزمالك اليوم " و المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " : كل إنسان له شخصية مختلفة والخطيب طول عمره ما بيتكلمش وملوش في الامور السياسية .

وانفعل المستشار " مرتضى منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم فى قناة الحدث : "مالك خايف ليه من محمود الخطيب يا خالد وبتدافع عنه ليه وانا بتكلم عن مواقف وطنية .. روح اشتغل فى قناة الأهلي".

Advertisements

مضيفا انه فى الوقت الراهن أيضا لافتا إلى أن الوطنية لا تحتاج إلى شخص هادئ أو عصبى مشيرا إلى أن سيدة فى الـ 80 عاما من عمرها نزلت إلى الشارع وعبرت عن حبها لمصر.