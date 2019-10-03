الاسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت أمس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، وأنتهى بخسارة الدروايش 3 / 1 . وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام . وتفتتح مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري مساء الجمعة بمواجهة سموحة وإنبى فى الثامنة مساء. وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون

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