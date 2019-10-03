شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد اليد وتوقيع وثيقة إستضافة مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو إتحاد كرة اليد حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر فى تمام الثانية عشر ظهر اليوم الخميس بحضور عدد من كبار الشخصيات وأسرة اللعبة و أعضاء مجلس الإدارة .

بينما يقام فى الثانية ظهرا مؤتمر توقيع وثيقة استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم ،وذلك عقب وضع حجر الأساس مباشرة .

ووجه اتحاد اليد الدعوة رسميا لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد و منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية وكبار الشخصيات لحضور التوقيع عقب حضور وضع حجز الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد لكرة اليد ولملعب 6 اكتوبر أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر اقامتها في مصر 2021 .

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ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 ، كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.

يذكر أن مقر الاتحاد الجديد تم وضع حجر أساسه عام 2016 فى حضور المجلس السابق برئاسة خالد حمودة بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.