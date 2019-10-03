ملف الأربعاء.. قائمة الزمالك للمقاصة.. وصلاح ينقذ ليفربول في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
غياب ثلاثي الفريق واستبعاد أوباما من قائمة الزمالك للمقاصة
ميدو يُعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك
بالفيديو.. صلاح يسجل في شباك سالزبورج بدوري الأبطال
بيان رسمي من الاتحاد السنغالي بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون
مران الزمالك.. غياب أوباما.. جاهزية الونش.. وتأهيل حسن
قطار الأهلي لا يتوقف.. هزيمة الإنتاج برباعية والانفراد بصدارة الدوري
مجموعة نارية لمصر في أمم أفريقيا تحت 23 سنة
في لقاء ركلات الجزاء..المصري يضرب الإسماعيلي بثلاثية
سيناريو 2017 قد يتكرر.. أوراوا يهزم بطل الصين ويقترب نهائي أسيا
ريفر بليت يفوز على بوكا جونيورز بثنائية في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس
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