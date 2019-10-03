رياضة | الأهلي يخوض مرانه صباحا استعدادا لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض مرانه صباحا استعدادا لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أسوان؛ بالدوري العام.

وقرر فايلر؛ إقامة المران في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس؛ بعدما رفض منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا على الإنتاج الحربي؛ برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

ويسافر الفريق إلى أسوان غد الجمعة والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

