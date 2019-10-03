رياضة | ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميسي في تصريحاته بعد نهاية مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ، عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين أنطوان جريزمان، مشددًا على كونه سعيد للغاية بتحقيق الإنتصار على حساب نادي إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.

وقال النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لا يعرف من أين جاءت الأنباء عن وجود خلاف بينه وبين زميله في الفريق، الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان، والذي إنضم لصفوف برشلونة مطلع الصيف الحالي، قادمًا من صفوف نادي إتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وكان كاميرات المباراة قد أظهرت "جريزمان"، وهو يخرج من ملعب المباراة وهو غير راضي عن قرار إستبداله، مما دفع البعض لإطلاق بعض التكنهات عن كون جريزمان لديه بعض المشاكل مع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، وكذلك مع عدد من أعمدة الفريق على رأسهم القائد ليونيل ميسي.

الجدير بالذكر، أن برشلونة قد حقق إنتصار صعب على حساب إنتر ميلان في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، ليرفع بذلك برشلونة رصيده إلى النقطة رقم 4 ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة رفقة بروسيا دورتموند بعد مرور جولتين.