رياضة | نجم برشلونة مرشح لجائزة "نجم الأسبوع" في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مرشح لجائزة "نجم الأسبوع" في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة "نجم الأسبوع" أو أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية من البطولة، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الجاري.

وظهر نجم برشلونة، لويس سواريز ضمن قائمة المرشحين للجائزة، وذلك بعدما نجح المهاجم الأوروجوياني في قيادة فريقه لتحقيق إنتصار هام على حساب نادي إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين مقابل لاشيء، حيث سجل لويس سواريز الهدف الأول بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف ثاني بعد تمريرة رائعة من قبل ليونيل ميسي.

ومن بين المرشحين للجائزة، كذلك نجم بايرن ميونح "سيرجي جانبري"، والذي قاد فريقه الألماني لتحقيق إنتصار عريض على حساب نادي توتنهام الإنجليزي بسباعية مقابل هدفين، على ملعب الوايت هارت لين الجديد، حيث سجل اللاعب الألماني الشاب 4 أهداف في تلك المباراة.

وكذلك ظهر من بين الترشيحات لجائزة الأفضل هذا الأسبوع، نجم بروسيا دورتموند، الدولي المغربي، أشرف حيكمي، والذي شارك في إنتصار فريقه على حساب نادي سلافيا براج في مباراة هذه الجولة، وكذلك لاعب ونجم نادي كلوب بروج البلجيكي، ايمانويل بونافينتور، والذي حقق مفاجأة مدوية بتعادله مع ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو.