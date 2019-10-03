رياضة | صدمة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من المؤكد غياب محمد رمضان صانع ألعاب فريق مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .

جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك غدا .

كذلك تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الجونة فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام .

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محمد رمضان خاض أولى مباريات الفريق بالدورى أمام اسوان وظهر بشكل جيد ، مما جعل الجهاز الفنى للفريق يبدى اعجابه باللاعب .

إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى مواجهة الزمالك غدا.

ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس،فى اطار الجولة الثانية .