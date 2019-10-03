رياضة | ميسي يكشف لجمهور برشلونة حقيقة توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف لجمهور برشلونة حقيقة توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي الأرجنيتي ليونيل ميسي بعد نهاية مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ، وعلق على الأخبار المنتشرة حول توتر علاقته مع إدارة ناديه برشلونة في الأونة الأخيرة.

نجم برشلونة، ليونيل ميسي، قد أكد أن علاقته مع الإدارة جيدة للغاية، والأمر نفسه بالنسبة للإدارة مع اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى كون الأجواء في برشلونة مثالية للغاية في هذا التوقيت، حتى مع بعض النتائج السلبية في بداية الموسم، لم تكن هناك أي أزمات أو مشاكل بين الإدارة وبين اللاعبين والجهاز الفني.

يذكر أن ميسي كان قد شارك اليوم في لقاء فريقه أمام إنتر ميلان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، تلك المباراة التي إنتصر فيها الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد، ونجح ليونيل ميسي في تقديم مباراة جيدة ومميزة للغاية رفقة زملاءه في الفريق، وساهم بشكل كبير في تحقيق أول إنتصار للنادي الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما صنع هدف الفوز لزميله لويس سواريز بعد تمريرة رائعة.

الجدير بالذكر، أن الفوز قد جعل برشلونة يصعد إلى قمة هذه المجموعة، وأصبح أمامه مهمة سهلة لخطف واحدة من بطاقتي التأهل للدور الثاني، خاصة في ظل وجود مواجهات مباشرة في الجولة الثالثة والرابعة بين أبرز منافسيه على بطاقة التأهل، إنتر ميلان وبروسيا دورتموند.