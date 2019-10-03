شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد «الحمدين» ينكمش.. مونديال 2022 في مهبّ الريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن، واشنطن) بعد «فضيحة» بطولة ألعاب القوى العالمية التي أُقيمت في قطر الأسبوع الماضي في سياق التجارب والاستعدادات لمونديال 2022؛ حذرت «بلومبيرغ» أمس من أن انكماش اقتصاد الدويلة بات مهدداً أشد خطورة للمونديال. وأوضحت أن الإيجارات في قطر انخفضت. كما أن الاقتصاد القطري البالغ حجمه 192 مليار دولار انكمش خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 1.1%، بحسب أرقام هيئة التخطيط والإحصاءات القطرية. وشمل الانكماش قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة. وبلغ انكماش اقتصاد الدويلة 1.4% عما كان عليه العام الماضي. وكانت بطولة ألعاب القوى العالمية الأسبوع الماضي في قطر فضحت قدرة قطر على استضافة المونديال.

بعد «فضيحة» بطولة ألعاب القوى العالمية التي أُقيمت في قطر الأسبوع الماضي في سياق التجارب والاستعدادات لمونديال 2022؛ حذرت «بلومبيرغ» أمس من أن انكماش اقتصاد الدويلة بات مهدداً أشد خطورة للمونديال. وأوضحت أن الإيجارات في قطر انخفضت. كما أن الاقتصاد القطري البالغ حجمه 192 مليار دولار انكمش خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 1.1%، بحسب أرقام هيئة التخطيط والإحصاءات القطرية. وشمل الانكماش قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة. وبلغ انكماش اقتصاد الدويلة 1.4% عما كان عليه العام الماضي. وكانت بطولة ألعاب القوى العالمية الأسبوع الماضي في قطر فضحت قدرة قطر على استضافة المونديال.

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