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فيتوريا يجتمع بالفئات السنية

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

عقد المدير الفني بنادي النصر روي فيتوريا مساء أمس الأول (الثلاثاء) اجتماعاً فنياً التقى خلاله بالأجهزة الفنية والإدارية في الفئات السنية يتقدمهم مدير الفئات السنية هاني الداوود والمدير الفني للفئات السنية جواو جارسيا ومدربو وإداريو فرق الفئات السنية لكرة القدم.

ورحب فيتوريا خلال الاجتماع بالأجهزة الفنية والإدارية مؤكداً الاهتمام الكبير الذي تجده الفئات السنية بالنادي وما يشكله لاعبو الفئات السنية من أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الأول لكرة القدم. وأضاف: نحن نتحدث اليوم عن بناء مشروع رياضي متكامل بخطوات عالمية متكاملة نسعى من خلالها لصناعة نجوم داعمين لنادي النصر ولكرة القدم وسنعمل جميعاً لصناعة أكاديمية رياضية بمواصفات عالمية، متمنياً لهم التوفيق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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