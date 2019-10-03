شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. مدينة التمور تحتضن الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تفتح منطقة القصيم ذراعيها لاستقبال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في لقائه القادم، في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2020، حيث يلتقي منتخب سنغافورة في الجولة الثانية.

وتاريخياً يعتبر لقاء سنغافورة الأول في منطقة القصيم، بعد أن اقتصرت إقامة مباريات الأخضر على الرياض وجدة والدمام، حيث ينتظر أن تتوشح «مدينة التمور» باللون الأخضر الخميس بعد القادم بدعم جماهيري وإعلامي كبير.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قررت منح المنتخب السعودي نقاط المباراة الأخيرة بين المنتخبين بسبب إشراك غير قانوني للاعب من المنتخب السنغافوري، فيما التقى المنتخبان تاريخياً في 7 مناسبات، فاز الأخضر في 6 وتعادل المنتخبان في مباراة، فيما سجل المنتخب 18 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.

ويعتبر سامي الجابر ومحمد السويد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في سنغافورة، ويظل سداسي المنتخب أسامة هوساوي وخالد عزيز وسعد الحارثي ومحمد الشلهوب ومالك معاذ وعبده عطيف الأكثر مشاركة، طبقاً لإحصائيات موقع المنتخب السعودي.