شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرهاق» يؤجل مواجهة العميد والحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينتظر الاتحاد قرارا من لجنة المسابقات بتأخير موعد إقامة مباراته أمام الحزم المقررة بعد غد (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة لمدة 24 ساعة، من أجل حصول الفريق الاتحادي على الراحة الكافية لمدة 72 ساعة، واعتماد (السبت) القادم موعدا جديدا للمواجهة.

وكان الفريق الاتحادي تعرض لضغط في المباريات خلال سبتمبر الحالي الذي خاض فيه 4 مباريات أمام (ضمك، والهلال، والشباب، والتعاون ) في الدوري، بخلاف لعب مباراة الإياب أمام الهلال في دور ربع النهائي في مسابقة كأس دوري أبطال آسيا.