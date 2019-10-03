شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح.. ترقب قرار «المنازعات» في قضية السالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) @aja5005

يترقب نادي الفتح أن تصدر غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها بشأن قضية اللاعب عبدالله السالم (المُعلق) بسبب عدم حصوله على مخالصة مالية من نادي النصر وعدم انتهاء فترة إعارته من نادي الفيحاء، من أجل الاستفادة من خدماته بعد أن أدرجته إدارة الفتح في قائمة اللاعبين المحترفين، لتدعيم خط هجوم الذي يعتبر من أضعف الفرق تهديفيا في الدوري.

على الصعيد الميداني، أجرى الفريق الكروي أمس (الأربعاء) تمارينه اليومية استعدادا لمواجهة الرائد غدا الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، إذ حرص الجهاز الفني قبل انطلاق الحصة التدريبية على عقد اجتماع بكافة اللاعبين في منتصف الملعب، طالبهم بنسيان المباريات السابقة والتفكير في مباراة الرائد المهمة وتحسين الصورة وإسعاد الجماهير الفتحاوية.