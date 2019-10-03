استنفار اتفاقي لحسم موقعة الزعيم

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) استنفرت الأجهزة الإدارية والفنية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعدادا لمباراة الهلال بعد غد (السبت) ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير استنفرت الأجهزة الإدارية والفنية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعدادا لمباراة الهلال بعد غد (السبت) ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى الاتفاقيون للفوز في المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام الفيصلي وأبها، أغضبت الشارع الاتفاقي الذي كان يمني النفس بظهور الفريق بشكل مختلف هذا الموسم، خصوصا بعد انطلاقته القوية في بداية الموسم. وحرص القائمون على الفريق خلال الفترة الماضية على حضور التدريبات اليومية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل اللقاء المهم الذي يعتبر مفترق طرق بالنسبة للاتفاقيين. وواصل الفريق الأول تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، الذي حرص على إغلاق التدريبات عن أعين الجماهير ووسائل الإعلام قبل ملاقاة الهلال السبت القادم.



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