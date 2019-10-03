شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر داخلي يعالج سلبيات العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تنتظر إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، البرنامج الفني من قبل المدرب سييرا، لدراسة مدى حاجة الفريق الكروي لمعسكر داخلي خلال فترة التوقف القادمة للدوري بسبب أيام الفيفا، إذ تهدف الإدارة الاتحادية للمحافظة على استقرار الفريق فنيا ومعالجة كافة السلبيات قبل العودة لاستئناف الدوري.

من جانب آخر، طوى مدرب الاتحاد سييرا صفحة مباراة التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالب اللاعبين بالتركيز على مواجهة الحزم غدا (الجمعة) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة في الدوري. ويسعى المدرب الاتحادي للتحضير بشكل جيد لمباراة الحزم من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والتقدم للمركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري.

وكان المدرب سييرا شرح للاعبين نقاط الضعف في الفريق الحزماوي، من أجل استغلالها في المباراة، واعتمد النهج الفني، وسيجري اليوم (الخميس) مناورة كروية سيستقر من خلالها على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة.

وصرفت إدارة النادي مكافأة للاعبين نظير الفوز على التعاون في الدوري، في إطار تحفيزهم للمواجهة القادمة.