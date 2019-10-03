شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج يتحدى الظروف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رغم أن والد لاعب الهلال سلمان الفرج يمر بظروف صحية ويرقد في أحد مستشفيات الرياض إلا أن اللاعب قدم مباراة جميلة أمام السد أمس الأول ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية. وكان الفرج بمفرده فريقا متكاملا، إذ ربط بين خطي الدفاع والهجوم بشكل رائع، وكان نداً قوياً للاعبي السد في كل الاتجاهات.

يذكر أن الفرج بعد عودته من الإصابة ‏حصل على جائزة رجل المباراة في مباراتين من 3 مباريات لعبها في دوري أبطال آسيا. وبعد المستوى الكبير الذي قدمه الفرج في أهم وأصعب مباراة لعبها الهلال هذا الموسم، أثنت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» على الأداء الفني العالي الذي قدمه سلمان الفرج في لقاء السد، وقدمت له الشكر والتقدير على المستوى الذي كان عليه طوال شوطي المباراة رغم الوعكة الصحية التي يعيشها والده.