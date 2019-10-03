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استثمروا دعم القيادة لتطوير رياضتنا

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس رؤساء الأندية في محافظة الأحساء، وذلك خلال زيارته للمحافظة.

ونوه خلال اللقاء بالقفزات النوعية، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم السخي الذي تبناه ولي العهد لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة.

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وأكد ضرورة العمل لتطوير الأندية، بما يتوافق مع اللائحة الجديدة للأندية الرياضية، مبيناً أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعمل من أجل تطوير الوطن لكي تنافس في مختلف الألعاب وفي شتى المجالات.

وأضاف أن المنطقة الشرقية زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف المجالات، وأنها أبرزت أجيالا متعاقبة من الرياضيين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواصلة تطوير ودعم المواهب الرياضية في المنطقة، والمشاركة الفاعلة في تحويل المنظومة الرياضية إلى الاحترافية والمؤسسية، مشدداً على أن أمير المنطقة الشرقية لن يدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير رياضة المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً لأندية الأحساء وأندية المنطقة الشرقية التوفيق في منافسات الموسم الحالي.

وفي الختام، قدّم رؤساء الأندية الرياضية الشكر والتقدير لسموه على ما تفضل به من توجيهات، وحرصه على تذليل كل العقبات التي تعترض القطاع الرياضي، مضيفين أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه ولي العهد نقلة نوعية غير مسبوقة في المجال الرياضي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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