شكرا لقرائتكم خبر عن في انطلاقة «السادسة».. حذر وحداوي من مفاجآت ضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يفتتح فريقا ضمك والوحدة لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 6:35 مساء اليوم (الخميس) على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق ضمك اللقاء محتلاً المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وثلاث هزائم كانت آخرها برباعية نظيفة من فريق الحزم، ويملك الفريق الضمكاوي أضعف خط دفاع، حيث ولج مرماه 12 هدفا، بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، كما أنه يملك أضعف خط هجوم برصيد 3 أهداف فقط متساوياً مع فرق النصر والفيحاء والفتح.

أما فريق الوحدة فيدخل اللقاء بمعنويات عالية، فمنذ استلام المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مهمته التدريبية أصبح الفريق يحقق الانتصار تلو الآخر ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين. وأحرز مهاجمو الوحدة 6 أهداف، فيما ولج مرماه 5 أهداف. ويسعى فرسان مكة لاستغلال ظروف مضيفهم لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة، فيما يطمح فريق ضمك للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الهروب من مراكز المؤخرة.