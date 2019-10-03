الزعيم يتربع.. والفيصلي وصيفا والعميد ثالثا

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ظهرت لغة الأرقام منصفة لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولات الخمس الأولى، لا سيما لفريق الهلال متصدر الدوري، الذي يعد أكثر الفرق فوزاً ولم يتعرض للخسارة ويتصدر هجومه قائمة الأكثر تهديفاً.

وتمكن مهاجمو الفريق من إحراز 103 أهداف بمعدل 2.64 هدف لكل مباراة، ويتصدر قائمة الهدافين مهاجم الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو برصيد 5 أهداف، فيما الهلال قائمة أكثر الفرق تسجيلاً برصيد 15 هدفاً، أما أضعف الفرق تسجيلاً فقد تساوت فرق النصر والفيحاء وضمك والفتح برصيد 3 أهداف لكل منها، وتم احتساب 15 ركلة جزاء تم تسديد 10 منها بنجاح فيما ضاعت 5 ركلات جزاء.

ويعد دفاع النصر هو الأقوى دفاعاً، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد، فيما حافظ على نظافة شباكه في 4 لقاءات كأكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه من مجموع 22 فريقا تمكن من ذلك خلال الجولات الخمس الأولى، التي شهدت تفوقا ملحوظا للحارس الاتحادي فواز القرني، فرغم إن شباكه استقبلت 8 أهداف إلا أنه تصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً للهجمات بواقع 23 مرة متفوقاً على الحراس العرب والأجانب، والغريب أن الاتحاد لم يخرج في أي لقاء بشباك نظيفة.

أما على صعيد البطاقات الصفراء فقد تم إشهار 150 بطاقة فيما رُفعت البطاقة الحمراء 6 مرات، ويعد فريق الفيحاء هو أكثر فريق يحصل لاعبوه على بطاقات صفراء بواقع 15 بطاقة، ويليه الوحدة بـ13 بطاقة.