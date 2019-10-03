العدالة يفتتح متجره لزيادة مداخيله

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)دشن نادي العدالة متجره الخاص في مقر النادي ببلدة الحليلة في الأحساء، بحضور رئيس النادي عبدالعزيز المضحي، ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من الشخصيات العدلاوية وجماهير النادي.
وتأتي هذه الخطوة الاستثمارية التي نفذتها إدارة نادي العدالة بهدف زيادة دخل وإيرادات النادي من خلال بيع كافة المستلزمات واللوازم والأدوات التي تحمل شعار النادي بجودتها الأصلية.
وراعت إدارة النادي في متجرها العديد من الأمور من أجل زيادة مبيعات المتجر، أبرزها عدم المبالغة في الأسعار وجعلها في متناول الأغلبية، وتوفير منتوجات لكافة شرائح المجتمع (رجال، ونساء، وأطفال)، إضافة إلى التنوع في البضائع بمختلف المقاسات والألوان.
ميدانياً، واصل الفريق تدريباته اليومية على ملعبه بقيادة مدربه التونسي إسكندر القصري استعداداً لملاقاة فريق الشباب السبت القادم في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد القصري خلال التدريبات إلى معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المواجهات السابقة، وتسببت في استقبال الفريق أهدافا كلفته الخسارة في مواجهة الفيصلي والتعاون.
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