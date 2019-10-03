شكرا لقرائتكم ممثل الإسماعيلي يطير إلى السعودية لحضور قرعة البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم الخميس المهندس تامر موسى عضو مجلس ادارة الاسماعيلى للسعودية لحضور قرعة البطولة العربية المقرر لها غداً الجمعة بعدما تأهل الدراويش لدور الستة عشر بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلي بني غازي الليبي

وتسود حالة من الترقب داخل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج انتظارًا لما سوف تسفر عنه قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر إجراؤها الجمعة المقبل بعدما تأهل الدراويش لدور الستة عشرة بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4/2 والخسارة فى مباراة العودة بهدف دون رد فى تونس.

ويحلم عشاق الرداء الأصفر مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلاً عن الجوائز المالية لكأس زايد حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر .