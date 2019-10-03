شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة أسوان بلا راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة بالاهلي اليوم ،الخميس، الأستعداد لمواجهة أسوان المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.
وتعذر حصول الفريق على راحة عقب مباراة الأنتاج الحربي أمس ، الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري وقرر فايلر بدء الإستعداد اليوم لمباراة اسوان دون راحة.
ويسافر الأهلى لأسوان فجر غداً الجمعة ، على أن يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم بملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدوري العام.
ومن المقرر أن يستعيد الاهلي أكثر من لاعب غاب عن تشكيلة الفريق في مباراة الأنتاج الحربي الأخيرة أبرزهم المالي ديانج واحمد الشيخ حيث ينوي فايلر المدير الفني إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الفريق في إطار خطط المدير الفني تجربة وإكتشاف جميع لاعبي الفريق.
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