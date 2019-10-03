الانتاج الحربي يخوض تدريبات بلا راحة استعدادا للذئاب...

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جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ملف مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الاربعاء على ستاد السلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

ونظراً لضيق الوقت قرر مختار مختار أن يبدأ فريقه اليوم الخميس الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري

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وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام