الموجز
شن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هجوما حادا علي الحكم الدولي جهاد جريشة , الذي أدار مباراة الإسماعيلي ضد المصري بعد احتسابه ثلاث ضربات جزاء للمصري .
وقال كابتن سعفان الصغير، خلال تصريحاته عبر "إذاعة الشباب والرياضة": " جهاد جريشة حكم ظالم، ظلمنا في أكثر من كرة في مباراة اليوم"،و عقب إحراز محمد الشامي، الهدف الأول للإسماعيلي، قولت لجهاد جريشة، أنت حكم ظالم فقام بطردي"، مضيفا :"الاحترام والأدب في مصر مينفعش، الموسم الماضي لم اعترض على أي حكم، على الرغم من تعرضنا للظلم في أكثر من مباراة، ولكن هذا الموسم الوضع سيكون مختلفا".
مضيفا : "ضربة الجزاء الثالثة للنادي المصري، ليست صحيحة"، مؤكدا أن المهاجم الفلسطيني محمود وادي، هو الذي اصطدم بمحمد فوزي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بعد احتسابه ثلاث ضربات جزاء للمصري "... سعفان الصغير:جهاد جريشة حكم ظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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