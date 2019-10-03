"بعد احتسابه ثلاث ضربات جزاء للمصري "... سعفان الصغير:جهاد جريشة حكم ظالم

الموجز

شن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هجوما حادا علي الحكم الدولي جهاد جريشة , الذي أدار مباراة الإسماعيلي ضد المصري بعد احتسابه ثلاث ضربات جزاء للمصري .

وقال كابتن سعفان الصغير، خلال تصريحاته عبر "إذاعة الشباب والرياضة": " جهاد جريشة حكم ظالم، ظلمنا في أكثر من كرة في مباراة اليوم"،و عقب إحراز محمد الشامي، الهدف الأول للإسماعيلي، قولت لجهاد جريشة، أنت حكم ظالم فقام بطردي"، مضيفا :"الاحترام والأدب في مصر مينفعش، الموسم الماضي لم اعترض على أي حكم، على الرغم من تعرضنا للظلم في أكثر من مباراة، ولكن هذا الموسم الوضع سيكون مختلفا".

مضيفا : "ضربة الجزاء الثالثة للنادي المصري، ليست صحيحة"، مؤكدا أن المهاجم الفلسطيني محمود وادي، هو الذي اصطدم بمحمد فوزي.