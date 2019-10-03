شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء 2/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 ، إقامة مباريتان ضمن الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز ، حيث تمكن المصرى البورسعيدى في الفوز علي نظيره الاسماعيلى 3 -1 ، بينما نجح الاهلى في الفوز علي فريق الإنتاج الحربى بأربع أهداف نظيفة .

واحتل ستة لاعبين قمة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بواقع هدفين لكل منهم ، وهم رمضان صبحي لاعب الاهلي ، وثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وعمرو مرعي، وسادو سانبوري لاعب المصري البورسعيدي، وأحمد شرويدة لاعب حرس الحدود، وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب .



جدول هدافي الدوري

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وتمكن الأهلي في احتلال المركز الأول في جدول بطولة الدوري برصيد 6 نقاط بعد تحقيق انتصاريين متتاليين ، فيما جاء في المركز الثاني المصري البورسعيدي برصيد أربع نقاط بعد فوزه في مباراة اليوم والتعادل أم حرس الحدود في الجولة الأولي، بينما هبط الاسماعيلي الي المركز العاشر برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام المصري اليوم وتحقيق فوز علي الجونة في الجولة الأولي .

وتستكمل مباريات الجولة الثانية غداً الخميس، حيث يواجه بيراميدز نظيره طنطا ، بينما يستضيف الزمالك فريق مصر المقاصة .