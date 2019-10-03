شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد "حاوى" المقاصة عن مواجهة الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد رمضان صانع ألعاب مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية للدورى.

جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك ومباراة الجونة فى الجولة الثالثة للمسابقة.

كان محمد رمضان قد خاض أولى مباريات الفريق بالدورى وظهر بشكل جيد جعل الجهاز الفنى لفريقه يثننى عليه، إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى مواجهة فريقه السابق.

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