شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد "حاوى" المقاصة عن مواجهة الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد رمضان صانع ألعاب مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية للدورى.
جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك ومباراة الجونة فى الجولة الثالثة للمسابقة.
كان محمد رمضان قد خاض أولى مباريات الفريق بالدورى وظهر بشكل جيد جعل الجهاز الفنى لفريقه يثننى عليه، إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى مواجهة فريقه السابق.
ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس، وكان الفريق الفيومي قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري العام بعد فوز ثمين على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين حيث كان المقاصة قد تأخر بهدفين قبل أن يعود بالمباراة ويحسمها لصالحه على ملعب تماسيح النيل.
يذكر أن نادي الزمالك يمتلك أيضا في رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الأولى.
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