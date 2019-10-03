شكرا لقرائتكم خبر عن الراحة ممنوعة فى الإنتاج الحربى بعد مواجهة الأهلى بسبب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ملف مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على ستاد السلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام ، وأنتهت بخسارة فريق العجلات الحربية برباعية نظيفة.

ونظراً لضيق الوقت قرر مختار مختار أن يبدأ فريقه اليوم الخميس الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.