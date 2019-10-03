شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع المقاولون..مباريات دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الرابعة في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، حيث تقام 6 مباريات قوية وأبرزها لقاء الأهلي ومصر المقاصة والذي يستضيفه النادي الأحمر بمدينة نصر، فيما يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتنطلق جميع مباريات هذه الجولة في تمام الثالثة عصرا حيث يحل وادي دجلة ضيفا على بيراميدز بمجمع الأسيوطي، ويستضيف الانتاج الحربي نظيره الجونة على أحد الملاعب الفرعية لاستاد السلام، وعلى ملعب جامعة قناة السويس تقام مباراة الاسماعيلي وانبي، وأخيرا يستضيف حرس الحدود منافسه سموحة على استاد المكس.

ويحصل فريق طنطا على راحة من منافسات هذا الأسبوع.

كان النادي الأهلي قد حقق العلامة الماملة منذ انطلاق هذه المسابقة بثلاث انتصارات متتالية ليحصد الأحمر 9 نقاط، فيما حصد الزمالك سبع نقاط من انتصارين وتعادل مع الاسماعيلي.

وجاءت نقاط الفرق بعد ثلاث جولات كالتالي:

الأهلي: 9 نقاط

الزمالك: 7 نقاط

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بيراميدز: نقطة واحدة

طنطا: 4 نقاط

المقاولون العرب: 4 نقاط

وادي دجلة: 3 نقاط

الانتاج الحربي: نقطة واحدة

مصر المقاصة: 5 نقاط

الاسماعيلي: نقطة واحدة

حرس الحدود: 3 نقاط

الجونة: 4 نقاط

سموحة: نقطة واحدة

انبي: 6 نقاط