كاميرا "سوبر كورة " ترصد دموع أمح الدولى بعد تقدم الأهلى على الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة احتفال "أمح الدولى"، بمدرجات ستاد السلام، عقب تقدم الأهلى على الإنتاج الحربى، وانهمرت دموعه عقب تسجيل الهدف الثانى، فى المباراة التى جمعت بين الفريق ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز . واستطاع الأهلى تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري. لمشاهدة دموع أمح الدولي بعد تقدم الاهلي علي الانتاج، اضغط هنا

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