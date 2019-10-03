شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الخميس 3/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى مع مصر المقاصة، فى مسابقة الدورى، حيث يرغب أبناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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ميتشو يحذر لاعبيه من الانشغال بأزمة دورى الأبطال

وحرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مشددًا خلالها على ضرورة طى صفحة أزمة مواجهة بطل السنغال، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام، مطالبهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، والعمل على تحقيق الفوز وعدم التهاون، خاصة وأن لاعبى المقاصة سيسعون للرد بعد الخسارة من الفارس الأبيض فى الكأس، كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة المقاصة

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.