شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر بعد أداء الأهلى المميز أمام الإنتاج: "احنا آسفين يا فايلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى سيف زاهر، بأداء النادى الأهلى مع السويسرى راينه فايلر المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أن الفريق الأحمر قدم مباراة مميزة أمام الإنتاج الحربى فى مباراة الأمس.

وقال سيف زاهر فى تصريحات بقناة اون سبورت، أن النادى الأهلي تعرض للانتقادات بعد التعاقد مع فايلر بسبب ضعف السيرة الذاتية للمدرب السويسري، ولكن بعد النتائج والأداء للفريق مع فايلر خلال الفترة الحالية يجعل الجميع يقول "احنا اسفين يا فايلر".

وأكد سيف زاهر، أن الثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات قدما أداءاً مختلفاً مع فايلر ، موضحاً أن لاعبى الأهلى يستمتعون بالأداء خلال المباريات وأن جميع اللاعبين يشاركون بشكل مميز .

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا علي الإنتاج الحربي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.