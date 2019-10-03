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حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة إنبى بالدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي انتظمت في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة انبى المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة القادم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

 حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

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خط الدفاع: محمد كوفي، محمود عزت، رجب نبيل، كريم يحيى، أحمد فتوح، محمد الترهونى،أحمد جمال.

خط الوسط: فوزى الحناوي، يوسف ديوب، محمود حليمو ظ، ابراهيم عبد القوي، ناصر ماهر، إسلام الفار، شريف رضا، محمد نادي

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، أحمد حسن مكى.

كان سموحة افتتح مشواره فى الدورى بمواجهة الأهلى وخسر بهدف نظيف سجله رمضان صبحى.

 

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