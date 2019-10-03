شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يجهز محمد سليم لمباراة طنطا بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، تجهيز اللاعب محمد سليم للظهور للمرة الأولى أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى الممتاز . ووصلت البطاقة الدولية للاعب للاتحاد المصرى لكرة القدم حيث أنضم محمد سليم صانع العاب حرس الحدود خلال الانتقالات الصيفية الماضية من فريق الملعب التونسى الذى ظهر الموسم الماضى باداء رائع بالدورى التونسى . Advertisements ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدورى الممتاز والتى من المقرر أقامتها الاحد الموافق السادس من الشهر الجارى على ملعب المكس بالاسكندرية . وتعادل حرس الحدود مع المصرى فى الأسبوع الأول بالدورى بهدف لكل فريق، بينما تأجلت المباراة الثانية أمام بيراميدز لإنشغال الأخير بمباراته بالكونفدرالية أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

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