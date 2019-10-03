اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 2/ 10/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، ميتشو يضم إسلام جابر وبامبو لقائمة مواجهة المقاصة واستبعاد أوباما، والاتحاد السنغالى يدعم جينيراسون فى أزمته مع الزمالك بدورى الأبطال. ميتشو يضم إسلام جابر وبامبو لقائمة الزمالك أمام المقاصة واستبعاد أوباما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر للمقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. Advertisements خضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة لجلسات على الركبة خلال معسكر الفريق الفيومي المقام حاليا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61. البدرى يراقب عمرو مرعى أمام الزمالك يراقب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة فى مباراة فريقه أمام الزمالك غدا باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثانية للدورى.

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