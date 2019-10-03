شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالاهلي اليوم، الخميس، الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وتعذر حصول الفريق على راحة عقب مباراة الإنتاج الحربي أمس، الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري، وقرر فايلر بدء الإستعداد اليوم لمباراة اسوان دون راحة.

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ويسافر الأهلى لأسوان فجر غداً الجمعة ، على أن يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم بملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يستعيد الاهلي أكثر من لاعب غاب عن تشكيلة الفريق في مباراة الإنتاج الحربي أمس والتى أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، أبرزهم المالي ديانج وأحمد الشيخ حيث ينوي فايلر المدير الفني إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الفريق في إطار خطط المدير الفني تجربة وإكتشاف جميع لاعبي الفريق.