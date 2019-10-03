مواعيد مباريات اليوم الخميس 3/ 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا وبيراميدز على ستاد طنطا الرياضى ومباراة الزمالك ومصر المقاصة على ستاد السلام

موعد مباراة طنطا وبيراميدز

تقام مباراة طنطا وبيراميدز فى تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد طنطا الرياضى فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية ، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاماً .

وتغلب بيراميدز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 1 ، ويدين بيراميدز فى هذا الفوز لمهاجمه جون أنطوي ماكينة الاهداف الغانية الذى سجل هدف الفوز ليقود الوافد المصري الجديد لقطع بطاقة التأهل عكس كل التوقعات، حيث كان شباب بلوزداد المرشح الأوفر حظاً للتأهل بعدما تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة بنتيجة 1\1.

استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962 ، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة ليخطف صدارة الدوري

ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات المحلية للحفاظ على صدارة المسابقة مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بقدرات فريق طنطا العائد لدوري الاضواء والشهرة برغبة وعزيمة للبقاء بين الكبار ، فيما شدد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار المفاجأت فى المسابقة بتحقيق الانتصارات المتتالية لضمان تفادى شبح الهبوط مبكراً وعدم الدخول فى دوامة الحسابات التى تزيد من الضغوط على كاهل اللاعبين .

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام حيث يرغب ابناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.

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وحرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مشددًا خلالها على ضرورة طى صفحة أزمة مواجهة بطل السنغال، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام، مطالبهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، والعمل على تحقيق الفوز وعدم التهاون، خاصة وأن لاعبى المقاصة سيسعون للرد بعد الخسارة من الفارس الأبيض فى الكأس، كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمد عبد السلام فى حالة عدم جاهزية "عبد الغنى"، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذا فإن الجهاز الفنى للمقاصة يسعى لإستكمال مشواره الناجح وتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة فى المباراتين.

وقد حرص الجهاز الفنى للمقاصة على تحفيظ اللاعبين بعض الاخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى دور الثمانية من بطولة كاس مصر وفاز بها الزمالك بهدف مقابل للاشئ احرزه عبد الله جمعة ، وطالب المدير الفنى من لاعبيه بضرورة تطبيق التعليمات بحذافيرها وعدم الخروج عنها لأن ذلك يعنى خسارة المباراة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.