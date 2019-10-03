شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا "سوبر كورة" ترصد انفعال مختار مختار على الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة انفعال مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، على حكم اللقاء أمام الأهلى، محمد الصباحى، عقب تسجيل المارد الأحمر هدف التقدم الثانى. Advertisements سحق الأهلى نظيره الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، باستاد السلام فى الجولة الثانية لبطولة الدورى.

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